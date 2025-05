„Opet ću pokrenuti pitanje treće licence, kako bi to konačno završili i korisnici dobili kvalitetan 5G signal i uspeli da na čitavoj teritoriji KiM imamo najkvalitetniji signal. S obzirom da imamo izuzetnu podršku američkih i evropskih institucija za razvoj 5G na Zapadnom Balkanu, siguran sam da će nam pomoći i ovog puta, i da ćemo do sledeće godine to završiti, pošto je to u interesu svih“, istakao je Lučić.