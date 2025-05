Na godišnjoj konferenciji ONO (Organization of News Ombuds & Standards Editors), održanoj prošle nedelje u Madridu, učestvovao je Petar Jeremić, menadžer za etičke standarde kompanije WMG (Wireless Media Group). Na ovom prestižnom međunarodnom skupu, koji je okupio predstavnike najuticajnijih svetskih medija poput BBC-ja, The New York Timesa, Associated Pressa i The Guardiana, kompanija WMG bila je jedini predstavnik iz Srbije.