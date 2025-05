Kada se u Beogradu vreme promeni, naglo pade temperatura i počne da pada kiša, kažu da su se otvorila "bečka vrata" . Kad smo usvojili taj termin i šta to znači? Šta nas, očekuje, obična kiša, zahlađenje ili nešto drugo?

- Bečka vrata predstavljaju deo Dunava , između Bratislave i Beča, tu je dunavska dolina, a par kilometara odatle su neka brda. Kada sa severozapada dolazi hladan vazduh, on u prvih sat vremena prođe kroz tu dolinu - rekao je meteorolog.

Napominje da je tako i kod nas, kada sa severa stiže hladan vazduh. On kroz Vojvodinu prođe lagano, ali kada uđe u dolinu Ibra i južne Morave, on curi u plitkom sloju, brže nego u višim predelima Srbije. Tako u Leskovcu pre zahladni nego na planinama. To je lokalni efekat koji nema nekog uticaja na vremenska događanja.