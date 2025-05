- Bilo je nagoveštaja da će doći do intenzivnog zahlađenja. Na jugu će maksimalna temperatura biti 10 stepeni, a to je maltene bila jutarnja temperatura juče. Još sam juče i prekjuče govorio da će na planinskim predelima biti snega. U prijepoljskom kraju ima snega od 5 do 15 cm. Na Kopaoniku se zabelilo. Sneg u maju nije retka pojava, pogotovo u planinskim predelima, i sada možemo i da se čudimo i divimo. Danas je najhladniji dan i u odnosu na prethodne, ali i na naredne dane. Kiša će padati do kraja dana, a u toku noći padavine će prestati. Od sutra će sigurno biti više Sunca, na severu čak i pretežno sunčano - kaže Todorović i dodaje: