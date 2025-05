Utisak je da je na ulicama Beograda manje trotineta nego ranije, a jedan od mogućih razloga je to što je posle izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja obavezna registracija.

Od kako postoji regulativa, došlo je do paradoksa - smanjio se broj trotineta koji su regulisani zakonom, dok snažnijih modela ima sve više.

"Mi smo broj trotineta dobili od uvoznika i trgovaca. Prodavali su sve vrste, one koje su dozvoljeni, ali i one koji nisu. Budući da verifikaciju nije prošao dovoljan broj trotineta, to mora da se završi ove godine", ističe Božović.