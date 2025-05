- Do utorka će ka nama, sa sverozapada, pod uticjem visinskog ciklona nad Poljskom, strujati relativno svež i nestabilan vazduh. Povremeno će biti kiše ili pljuskova, a na višim planinama je moguć i sneg. Duvaće slab do umeren, severozapadni vetar, a temperature vazduha će biti ispod proseka. Minimumi od +2 do +8 stepeni Celzijusa, a maksimumi od +14 do +19 stepeni Celzijusa, što je ispod proseka. U utorak se računa na sveže ali stabilnije vreme, dok bi od srede vazdušno strujanje promenilo smer na jugozapadno te bi nam preko njega počeo priticati malo topliji, ali vrlo nestabilan vazduh - kaže Čubrilo.