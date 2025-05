- Moji roditelji brinuli su za mene, smatrali su da boks nije ženski sport. Ja sam bila tu da prekršim to pravilo i da radim ono što volim. Drago mi je zbog toga - rekla je Hajrović.

- Skupila sam novac od onoga što sam štedela kada su mi davali za školu. To je bila ljubav na prvi trening. Ni jedan trening nisam propustila. Govorila sam roditeljima da idem napolje da se igram . Tek nakon godinu dana sam im rekla da polažem za žuti pojas. Majka je bila ponosna, a onda su odlučili da budu uz mene.

- Prvi put sam izgubila, kao i na sledećem takmičenju, ali to me je samo više motivisalo. U tom periodu sam pauzirala fakultet i posvetila se iz temelja kik-boksu. Osvojila sam dva državna prvenstva u B klasi, a onda sam prešla na boks, tu počinje moja nova priča koja me je promenila iz korena.