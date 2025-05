- Od policije ne dobijam nikakve informacije. Na društvenim mrežama objavljujem Anine fotografije i apelujem na ljude ako je vide da me kontaktiraju. U periodu od kada je nestala, pa do danas javilo mi se više osoba koji su tvrdili da su je videli i da je živa, ali to su sve neproverene informacije. Međutim, imam jednu informaciju koja je proverena i tačna, a to je da je Ana živa - priča Ivan.