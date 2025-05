- Zapravo, to ne možemo direktno nazvati prevarom, iako ima tu svakakvih situacija. Cela ova tema je prilično široka da bismo sve objasnili u kratkom vremenu. Načelno, to je teretni ugovor koji se zaključuje između lica kome je neophodno izdržavanje, uglavnom su to starija lica i osobe koja će da pruža to izdržavanje. Obaveza lica koje pruža izdržavanje jeste da ga izdržava do smrti i u tom momentu sva imovina koja je u ugovoru prelazi u njegovo vlasništvo. Ono što je najveća razlika ovog ugovora i testamenta jeste što ta imovina koja se nalazi u ugovoru ne ulazi u zaostavštinu, pa naslednici nemaju pravo ni na nužni deo. Pa se zbog toga govori o eventualnim zloupotrebama - započeo je Popović, pa nastavio: