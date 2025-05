Nešto više od mesec dana ostalo je do kraja školske godine, a većina maturanata završnih razreda, pored toga što se trude da nadoknade propušteno gradivo zbog blokada nastave, uveliko razmišljaju i organizaciji maturske večeri, za koju roditelji moraju da iskeširaju barem 100 evra samo za večeru u restoranu!

- Verovatno će svaka škola ponaosob odrediti datum u odnosu na završetak školske godine. Mature bi ove godine trebalo da budu krajem juna ili početkom jula. Smatram da ih treba obeležiti jer je to proslava završetka jednog značajnog dela školovanja, druženja i opraštanja od tog bezbrižnijeg dela života. Ona je na neki način kruna školovanja - kaže za Kurir Antić.

Bez obzira na to što će proslave biti kasnije, kupovina svečanih odevnih kombinacija za defilovanje je uveliko počela. Naročito za devojke.

Priprema za maturu je nezanemarljiv udar na džep roditelja, koji za jedno veče svršenih maturantkinja treba da izdvoje minimum 30.000 dinara, za maturanta je potrebno barem 24.000 u jeftinijoj varijanti, dok se u skupljoj trošak kreće od 47.000 do 73.000 dinara.

Boško Bubanja, predsednik udruženja Ivent industrija Srbija, kaže za Kurir da proslava maturske večeri za velike maturante u poznatim beogradskim hotelima sa četiri ili pet zvezdica košta od 9.000 do 12.000 dinara.

- Postoji i jeftinija varijanta u manje poznatim lokalima, gde se cena kreće od 6.000 do 9.000 dinara. U tu cenu uključena je večera i sva bezalkoholna pića. Deca tamo nemaju dodatni trošak osim za slike, koje ove godine koštaju od 250 do 290 dinara po komadu. U ponudi mogu da se nađu i jeftinije lokacije na otvorenim prostorima s bazenima, gde se iznosi kreću od 5.000 do 7.500 dinara. Važno je napomenuti da škole mogu da organizuju pristojnu proslavu već za 50 evra - naglasio je Bubanja.