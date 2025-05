- I na pet-šest kilometara od prelaza samo smo poleteli u vazduh! Sećam se trena kad smo odskočili, a potom je nastao vakuum od nekoliko minuta, nakon čega me budi užasan bol. Desna butna kost mi je bila slomljena, zglob iščašen, noga je bukvalno bila iza mene. Godinama posle toga osećala sam miris asfalta i paljevine, a uvek sam odskakala u krevetu kad me uhvati prvi san.

- Drugovi su me izvukli i odmah sam ubačena u švedsko borno vozilo Kfora. Tu su mi dali injekcije za bolove da ne bih mnogo vrištala. Sve vreme sam svesna i pitam je li je neko video, znaju li gde je. Većina putnika dezorijentisana od detonacije, Kfor naizgled nepovređene pomera prema prelazu, vraća u centralnu Srbiju. A mene helikopterom prebacuju u Bonstil, gde nas je bilo 10-15. U svom tom bunilu su me vozikali između tih starih, povređenih ljudi da im prevodim koliko im je godina, šta ih boli... Potom su samo mene prebacili u nemačku vojnu bolnicu u Prizrenu, jer sam insistirala da me ne vraćaju za centralnu Srbiju, htela sam da ostanem ovde - priča Jelena, koja je među 43 povređenih.