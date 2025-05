- On se već u nekim segmentima primenjuje u smislu da veštačka inteligencija na osnovu baš tih naših kliničkih iskustva može da probere kad je najbolje aspirirati jajnu ćeliju iz folikula. Naime, na osnovu velikog broja kliničkih ispitivanja, on je tim softverom otprilike napravio trijažu, kad je možda najbolje. Međutim, tu ima jedna velika mana koju moram da istaknam, a to je da on može samo da možda da najrealniju sliku, kada je to najbolje, da bude putokaz. Međutim, on ne može da izražuje genetske ispitivanja. Uvek volim da kažem da to nikako ne sme da bude zamena za lekara i najvažnije je da idemo u korak sa vremenom i verovatno će to zaživeti, ako hoćete da budete efikasniji u lečenju - objašnjava ginekolog Vanja Milošević.