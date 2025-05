- Nema razloga za brigu. Šumari i lovočuvari smatraju da ukoliko bude imao dovoljno hrane, nađe odgovarajuće stanište, da ima mir, možda se medved i zadrži na tom terenu. Pre ga nije bilo ovde jer je na Ceru bilo dosta livada koje su kosili seljaci, sada se šuma raširila i to mu odgovara jer on traži mir, a može ga naći na ovoj planini koja je prostrana. Lovci pretpostavljaju da je to jedan isti medved koji se kreće na ovom terenu jer on može da pređe dosta kilometara za kratko vreme. Inače, sada kreću pečurke po šumama i bilo bi bolje da ljudi ipak ne idu na teren sami već sa nekim – kaže Đukanović.