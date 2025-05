Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju danas i u petak lokalno će biti praćeni gradom, jakim ili olujnim vetrom i velikom količinom padavina za kratko vreme. Petak će biti najnestabilniji dan u severnoj i centralnoj Srbiji. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred, najavio je Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ ).

- Za vikend se očekuje početak povremeno obilnih padavina, prvo na jugu i istoku Srbije, koje će se početkom naredne sedmice proširiti i na ostale krajeve. S obzirom na rizik od produženog (dugotrajnijeg) perioda sa padavinama, savetuje se redovno praćenje meteoroloških upozorenja, koja će se po regionima izdavati do 72 časa (do tri dana) unapred - upozorava RHMZ.

Superćelijski oblaci će biti od 10 do 15 kilometara u prečniku

- Linija nestabilnosti premeštaće se sporo prema istoku i severoistoku prema Beogradu, Braničevu i južnom Banatu. Očekujem da u sredu bude kao pre dve nedelje, moguć je i grad. Vraćamo se u period kada može svakog dana da bude nepogoda, grada, vetra, a superćelijski oblaci će biti od 10 do 15 kilometara u prečniku. Temperatura će biti majska, polako idemo ka višim, između 22 i 26 stepeni, ali će za vikend biti opat malo svežije, za 5 stepeni – kaže Ivan Ristić.

Kiša do kraja maja

Meteorolog je objasnio da je do ovakve situacije u atmosferi došlo nakon završetka REX bloka i dolaska azorskog anticiklona po čijoj periferiji se prema nama kreću talasi vlažnog vazduha i donose nam povremeno naoblačenja i kišu, ali i nepogode tako da će se trend promenljivog vremena nastaviti do daljnjeg.

- Osim u utorak 20. maja, ove nedelje će biti nestabilno sa popodnevnim naoblačenjima i pljuskovima koji ponegde mogu biti praćeni gradom i olujnim vetrom. Zbog novog pada temperature sledeće subote će maksimalna temperatura biti između 17 i 21 stepeni. Ostaje promenjivo, kiša će biti do kraja maja, ne vidi joj se kraj, padaće do daljnjeg – ističe Ristić.

- Od srede do petka posle podne promenljivo oblačno i vrlo nestabilno uz grmljavinske pljuskove, a biće povoljnih uslova i za lokalne vremenske nepogode, posebno u sredu posle podne i u četvrtak pre podne. Duvaće južni i jugozapadni vetar, u zoni pljuskova zapadni vrlo jak i olujan. Maksimumi u manjem porastu u odnosu na protekli period, od 16 do 24 stepena Celzijusa – navodi Čubrilo.

Prema njegovim rečima, u petak bi se preko nas trebao premestiti hladan front donoseći pogoršanje uz grmljavinske pljuskove, lokalne nepogode, okretanje vetra na jak severozapadni i osetno osveženje. Maksimalne temperature će u petak biti od oko 12 na zapadu Hrvatske do oko 27 na istoku Srbije.

- Ima naznaka da bi početkom sledeće nedelje došlo do formiranje još jednog Sredozemnog ciklona koji bi nam mogao doneti obilniju kišu i relativno sveže vreme. Za sada stoji procena da je se narednih desetak dana nad veliki delom regiona očekuju obilne padavine od 40 mm do 100 mm taloga, ali videćemo koliko je ona tačna. Do kraja meseca nema stabilizacije i konkretnijeg otopljenja – zaključuje Čubrilo.