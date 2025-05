Spasilačke ekipe Vojske Jugoslavije i MUP Srbije uspeli su da do popodneva 20. maja 1999. izvuku stradale pacijente Branku Bošković i Radoslava Novakovića, dok je osamdesetdvogodišnja starica Zora Brkić izvučena iz ruševina tek sutradan.

- Bilo je mnogo povređenih trudnica, uglavnom su to bile posekotine po licu, nogama, rukama. Brzo smo stavljali šavove, da zaustavimo krvarenje. Nije to nikakav zahtevan posao bio, ali je bilo teško za gledanje. Deca koja su tek rođena idu u zbeg. Jezivo je bilo. Te majke koje su preživele stres, drži tek rođeno dete od dan, dva, tri, u pidžamam beže, neke krvave. Koji su to preživljeni strahovi, s novorođenom bebom u naručju. Ostala mi je u glavi ta tužna slika, bila je kolona sanitetskih vozila koja su ih odvozila na druga mesta. Srećom, nijedna beba nije poginula - seća se dr Jakovljević, koji poginule nije video, bili su zatrpani pod ruševinama.