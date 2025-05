Danas nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima uz slab i umeren, na jugu i jugozapadu Srbije povremeno jak, jugozapadni vetar. Najviša temperatura biće od 23 do 26 stepena, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Do kraja meseca česte padavine

- Za vikend i početkom naredne sedmice nastavlja se period sa čestim padavinama, koje će postati dugotrajnije i obilnije - u subotu (24.05.) najpre na jugoistoku Srbije (preko 30 mm za 24 h), dok se u nedelju i početkom naredne sedmice (od 25. do 29.05.) očekuje širenje padavinske zone sa juga i istoka preko centralnih predela ka zapadu uz pad temperature - ističu.

- Ovaj ciklon donosi malo topliji, ali vrlo nestabilan vazduh te će od noći ka sredi do petka biti promenjljivo oblačno i vrlo nestabilno uz grmljavinske pljuskove, a biće uslova i za vremenske nepogode. Duvaće umeren do jak jugozapadni vetar, dnevni maksimumi od +19 do +27 stepeni Celzijusa - ističe.