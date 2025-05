Ovo su najbitnije novine koje donosi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima , koji je do 4. juna na javnoj raspravi. Tako se pored nacionalne čitanke koja je obavezno nastavno sredstvo uvodi i udžbenik od nacionalnog i udžbenik od posebnog interesa za nacionalne manjine. To su udžbenici za srpski jezik, srpski jezik i književnost, svet oko nas, prirodu i društvo, istoriju, geografiju, muzičku i likovnu kulturu za osnovnu školu . Udžbenik od nacionalnog interesa takođe može biti propisan i za predmete u srednjem obrazovanju i vaspitanju, na osnovu odluke koju donosi Vlada. Javni izdavač će obrazovati autorski tim za pripremu ovih udžbenika i to pojedinačno za svaki predmet i razred.

Bitnu novinu donosi i novi član 34b prema kome će se određivati i najveća masa udžbenika kako bi se smanjila težina školske torbe k oja je, kako smo ranije pisali, težila i do šest kilograma. U najnovijem nacrtu zakonskih izmena data je mogućnost određivanja najveće dozvoljene mase udžbenika po predmetu u osnovnoj školi, "s ciljem zaštite i prevencije zdravlja učenika", pri čemu se maksimalna masa određuje u zavisnosti od razreda i nedeljnog fonda časova. Tako će najveća dozvoljena masa kompleta udžbenika u osnovnoj školi za učenike od prvog do četvrtog razreda iznositi tri kilograma, za peti i šesti razred četiri, a za sedmi i osmi pet kilograma.

Izdavač, pravno lice koje prodaje udžbenike po ceni većoj od one koju je odredila Vlada kazniće se za prekršaj i to novčanom kaznom od milion do dva miliona dinara, dok kazna za preduzetnika iznosi od 250.000 od 500.000 dinara. Ukoliko pravno lice, izdavač prodaje udžbenik i priručnik, koji se izdaje na jeziku i pismu nacionalne manjine po većoj maloprodajnoj ceni od cene udžbenika i priručnika sa PDV-om na srpskom jeziku takođe će dobiti novčanu kaznu za prekršaj od 100.000 do milion dinara, dok je kazna za preduzetnike od 50.000 od 250.000 dinara. Zakon donosi i novčanu kaznu od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice izdavača odnosno pravno lice za prekršaj ako ne dostavi primerak udžbenika Zavodu.