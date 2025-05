Nedavna naučna studija monaha Ignjatija Đordevića, istoričara umetnosti, objavljena pod naslovom The Sacred Measure of Altamira, Pyramids, Stonehenge, and Indus Signs u izdanju "Talija" iz Niša, otvara potpuno novu dimenziju u tumačenju induskih znakova. Njegov pristup nije lingvistički, več vizuelno-geometrijski.