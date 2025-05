On kaže da će u utorak, 20. maja, advokat Zelimira Crnobrnje, podneti privremenu meru sudu da se zabrani izvršnim poveriocima da vrše bilo kakve pravne ili faktičke promene uznemiravanja državine Crnobrnje na adresi Ibarski put bb, na parceli 28/3.k.o. Sremčica.

-Donošenjem privremene mere do okončanja sudskog postupka sprečilo bi nesagledive posledice i uznemirena javnosti bi se smirila. Grgur se obratio se ministru pravde Nenadu Vujiću:

- Nisam od ljudi ko bi se šlepao uz nečije ime i ušao u Skupštinu. Ja sam lično, na svoje ime, narod me uveo u Skupštinu. Ja osećam tu funkciju kao što sveštenik oseća svoje vernike. Osećao bih se nesrećno i tužno da me neko pozove da pomognem, a ja to ne uradim. Ja sam protiv izvršitelja, korupcije i svake vrste nepravde.