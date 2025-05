Pavle prenosi sve najnovije servisne informacije iz prestonice: od intervencija hitne pomoći, preko nestanka struje i vode, do apelâ za dobrovoljno davanje krvi i saveta za vozače usled nepovoljnih vremenskih uslova.

- Danas će devet beogradskih opština biti bez struje u periodu od 7 do 15 časova, a to su opštine Stari grad, Vračar, Palilula, Čukarica, Rakovica, Novi Beograd, Obrenovac, Surčin i Lazarevac. Kada govorimo o vodosnabdevanju, bez vodosnabdevanja danas će od 6 do 16 časova biti naselja Resnik, Miljakovac 1 i 2, Kanarevo brdo, Košutnjak, Vidikovac, Labudovo brdo i Petlovo brdo.