Jovanovići žive u kući od oko 80 kvadrata i do njih se od Kosjerića stiže putem bez putokaza i navigacije. Najstariji član je baka Milena koja ima 81 godinu i ona je zadužena za čuvanje dvoje najmlađih članova kada je ostatak familije na radu u polju. Glava porodice je Nenad, koji godinama brine da deca imaju sve što im je potrebno.

- Deca koja mi idu u izdvojeno odeljenje u Paramunu, osnovnu školu, to je škola do četiri razreda, trebali su da idu na ekskurziju u Mokru Goru, međutim, za to nije bilo novca - rekao je Jovanović.