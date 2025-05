Svima nam je već dosta i kiša i hladnog vremena , te s nestrpljenjem očekujemo sunce i toplo vreme. Srećom, po svemu sudeći, to će se uskoro konačno i dogoditi!

- Buđenje afričkog anticiklona je sve izvesnije početkom juna, prvi toplotni talas sa maksimumima i do 35 stepeni na jugozapadu Evrope, tačnije u Španiji. Glavnina toplog afričkog vazduha krenuće zapadnije i severnije od Alpa, ali će imati veliki uticaj i na vreme kod nas. Već početkom juna imaćemo letnje temperature izmedju 26 i 30 stepeni, takođe se konačno očekuje pauza od kiše i nepogoda - naveo je Ristić.

Mnogi naši ljudi koji su planirali odlazak na more u junu zabrinuli su se da li će zbog ovog hladnog talasa temperatura mora biti dovoljno prijatna za kupanje, a Ristić je odgovorio i na ovo pitanje.

- Temperatura Sredozemnog mora je trenutno od 18 do 21 stepen i biće u porastu na vrednosti od 24 do 27 stepeni na samom kraju juna - kaže on dodajući da je sve bliži početak jednog vrelog leta.