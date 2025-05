- Zaštita na prvom mestu su repelenti, znači da pre nego što izađemo, treba da se koža namaže, ali ima zaista dobrih repelenata koji nam mogu pružiti zaštitu. Sledeća stvar je da probamo da koža bude pokrivena, da to budu neki dugi rukavi, negde se savetuje da pantalone budu upasane u čarape, da prosto ne dozvolimo da postoji gola koža, obzirom da krpelji vole mesta gde je mekana koža, a to su vrat, iza ušiju, oko pupka, između nogu, u predelu kolena i ruku. Moramo kožu da pokrijemo i preporuka je da odeća bude svetlih boja. To je ono što možemo da uradimo preventivno - kaže Vukov i dodaje: