Prema članu 34b komplet udžbenika do četvrtog razreda ne sme da bude teži od tri kilograma, za peti i šesti razred četiri, a za sedmake i osmake preko pet kila. Većina đaka sada na leđima nosi rančeve teške i preko šest kila, a mnogi učenici nižih razreda jedva da su teški dvadesetak kilograma, pa su im teške knjige zaista opterećenje. Iako školske torbe ne bi smele da imaju više od 10 do 15 odsto telesne težine deteta, to se uglavnom do sada nije poštovalo i bilo je krajnje vreme da se nešto preduzme, saglasni su stručnjaci.