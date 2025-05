- On je jedan vrlo fini momak, koji je čitao puno, znao je dosta i prepoznao je simptome, ali mu niko nije verovao dok mu jedan kardiolog nije ponudio da urade test optrećenja. Nakon tog testa sve je bilo jasno! - kaže doktor.

- Nadam se da je i dalje dobro. Suština je bila u jako visokom holesterolu u krvi, koji je on nosio nasledno, a to nije tretirano na vreme. Da je tretirano na vreme, verovatno ne bi bio operisan u 27. godini - kaže on.