Ukoliko se anoreksija nervoza ne leči ili se ne leči na vreme, velika je opasnost da može imati hronični tok i dovesti do ozbiljnih oštećenja organa, sistema organa i do problema mentalnog zdravlja, u smislu izražene depresivnosti, opsesivno-kompulzivnog poremećaja, socijalne anksioznosti, napada panike, ponekad i psihotičnih epizoda, objašnjava dr Marija Đurović:

- Jedna od najčešćih posledica je gubitak ciklusa kod žena, a to znači ozbiljan pad rada endokrinog sistema. Može dovesti i do atrofije mozga, atrofije mišića, pa i srčanog, što za posledicu može imati usporen srčani rad i hipotenziju, a to može dovesti i do prestanka rada srca. Letalna može biti i hipoglikemija, od koje se potencijalno može upasti u komu. Ovi pacijenti su skloni i suicidu.