Ozempik, odnosno lek namenjen osobama sa dijabetesom tipa 2, poslednjih godina postao je globalni fenomen, ali ne isključivo iz medicinskih razloga. On se neretko zloupotrbljava za brzo mršavljenje, što je dovelo do nestašica na svetskom tržištu. Ipak, kineski naučnici sada najavljuju da je prirodna zamena za Ozempik možda na pomolu.

- Lečim se tabletama, a otkrio sam ga tako što sam osećao zamor, malaksalost, nisam imao snagu i onda sam rešio da uradim analize, da otkrijem to o čemu se radi, tako sam saznao da sam ga dobio i da imam veliki dijabetes već dugo godina. Onda sam krenuo sa kontrolama i otkrio da mi je dijabetis stvarno orgoman, veliki, 30 je bio u jednom trenutku. Ništa, kontrolišem ga tabletama. Slušao sam doktorkina uputstva, vodio sam računa o ishrani, fizička aktivnost i pomoću tableta koje koristim već nekoliko godina, mogu reći da mi je šećer sad 5,5-6, sasvim normalno - ispričao je Savić za Kurir televiziju.

- Ozempik se koristi za dijabetičare, međutim pokazalo se da može da ima efekat i na redukciju telesne mase i ta redukcija može da iznosi 10-15 procenata u periodu od šest do 12 meseci. Ozempik ima i neka svoja neželjena dejstva, jedno od od najopasnijih koja se spominje jeste pankreatitis, zapaljenje žučne kese, takođe koja su relativno retka na sreću. U poslednje vreme govori se takođe i o depresiji i sklonosti suicidu, to se trenutno ispituje. Takođe pominju se i tumori štitne žlezde. Dakle, kada se koristi za mršavljenje kao što mnogi ljudi to zloupotrebljavaju, na taj način praktično uskraćuju dijabetičarima dostupnost ovog leka - kaže prof. dr Svetlana Stanišić, profesor fizičke hemije i stručnjak za ekonomiju.