- On je 31. decembra, pred doček Nove godine, dovezen na VMA, gde mu je izmereno čak 14,7 promila, ali je nekim čudom uspeo da preživi - otkrio je tada za medije toksikolog dr Dragan Joksović, pisao je Informer.

- Bila je novogodišnja noć i nešto pre 23 sata Hitna pomoć je dovezla čoveka koji je bio u stanju alkoholne kome. Sećam se da je pacijent bio izuzetno korpulentan, pa smo, pošto smo ga jedva smestili na nosila, morali da mu stavimo i onaj dodatak za noge. Pošto sam video da je pacijent mortus pijan i u dubokoj komi, dežurao sam pored njega cele noći i pratio rezultate koji stižu. Negde pred jutro, kada se pacijent već probudio iz kome, kod mene su došle kolege da me pitaju da li je živ. Rekao sam im da već uveliko priča, a oni su mi šokirani dodali njegove rezultate analiza alkohola u krvi na kojima je pisalo neverovatnih 14,7 promila. Pitao sam ih jesu li sigurni u to, a oni su mi rekli da je test tri puta ponavljan i svaki put je pokazao isto. Bio je to medicinski fenomen koji nikada nigde nije zabeležen u svetu, apsolutni svetski rekord - pričao je tada Joksović.