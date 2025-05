- Sada kada sam počela da jedem normalno, imam i dalje mučnine. Mislila sam da kada mi je muka, hrana će me ubiti i onda nisam smela da jedem. Nisam htela da prihvatim da sam na lečenju. Tada sam imala 33 kilograma i mogla sam da izgubim bitku sa životom, izgubila sam ciklus, imala sam srčane probleme... Nisam nikada dobijala na težini, meni su u bolnici rekli da je 42 kilograma minimum, ja sada imam 43 i za mene je to mnogo. Krenula sam i u teretanu kako bih te kilograme postavila na mesto.

Endokrinolog prof. dr Macut ukazuje na to koliko je anoreksija nervoza ozbiljan psihološki poremećaj sa teškim posledicama po fizičko zdravlje mladih devojaka. Objašnjava i kako emocionalna patnja direktno utiče na telesne funkcije, posebno na hormonalni sistem, što može dovesti do gubitka menstrualnog ciklusa, osteoporoze, pa čak i smrti.

- Danas ćemo pre svega pričati o anoreksiji nervozi, koja je emocionalni psihološki problem koji posle dovodi do gubitka telesne mase. Šta se dešava kod ovih mladih devojaka? Kada je njihov body fat ispod 18, već se smatra da je to problem. To je stanje podhranjenosti i dešava se da izgube ciklus. Jer gubitkom telesne mase one šalju jedan loš signal hipotalamusu, koji šalje hipofizi, zatim jajnicima, koji slabije luče estrogen i dolazi do gubitka ciklusa - kaže Macut i dodaje: