- Nalazim se na uglu Takovske ulice i Bulevara Kralja Aleksandra. Pojačan je intenzitet saobraćaja ovoga jutra u oba pravca. Kada smo kod saobraćaja, ulica Vase Čarapića od nedelje, 25. maja ujutru, postaje ulica u kojoj će se odvijati saobraćaj za sva motorna vozila u oba smera. To je saopšteno iz sekretarijata za saobraćaj, a postavljen je i pešački prelaz, tako da svi naši gledalci znaju ukoliko im je to prečica do nekog odredišta, ja to sada mogu voziti i tom ulicom. Kada smo kod ostalih servisnih informacija, rekao bih da je hitna pomoć noćaš intervenisala 110 puta, od čega 27 puta na javnim mestima, i najviše su se za pomoć javljali hronični bolesnici. Nažalost, dogodile su se i tri saobraćajne nezgode. Povređene su četiri osobe, ali prema poslednjim informacijama koje imamo, one se nalaze u stabilnom stanju - kaže Pavle.