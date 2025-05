Kad pomislite na letovanje u Turskoj , prvo što vam padne na pamet verovatno su tirkizno more, raskošni hoteli, bogata istorija i ljubazni domaćini, i sve je to tačno. Ali kada se spomene Belek , a posebno hotel Regnum Carya – tada pričamo o sasvim posebnoj dimenziji odmora.

Regnum Carya nije samo hotel. On je carstvo odmora, stil života koji traje bar sedam dana, ali ostaje u sećanju čitav život. Od aerodroma u Antaliji deli ga samo 35 kilometara, a kad jednom zakoračite u ovaj kompleks, biće vam jasno da ste stigli na mesto koje se ne može lako nadmašiti.

Otvoren 2014. godine, Regnum Carya zauzima neverovatnih 1.050.000 kvadratnih metara, a smeštaj čine čak 612 jedinica. Od prostranih soba u glavnoj zgradi, preko porodičnih apartmana, do raskošnih vila sa privatnim bazenima. Za one koji žele spoj komfora i ekskluzive – Jade suite sa pogledom na more nudi sve ono o čemu maštate dok gledate brošure o savršenom odmoru.