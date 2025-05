- Vrlo često su dolazili penzioneri, ali moram da kažem i mlađi, koji nisu bili upućeni, jer oni smatraju, kako oni meni kažu, ako su sklopili brak u crkvi, u džamiji, oni kažu, Bog je tako rekao i tako treba da bude. Međutim, nije tako. Što se tiče penzija... I to je vrlo često pitanje, žena obično kaže ja sam rodila decu, imam unučiće, sve to gledala sam ga ceo život. Zašto ne bi nasledila penziju? Pa nema te penzije - kaže Šantićeva i dodaje:

- Osim ako nisu oni koji su zaposleni u crkvi, a to su sveštenici, sveštena lica, oni imaju radni staž, njima se uplaćuje radni staž s jedne strane, ili to radi verska zajednica, ili to radi lokalna zajednica. Tako da je to opet po zakonu. Dakle, sve po zakonu mora da bude regulisano.