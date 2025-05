- Prete nam morbili, drugim rečima, mi trenutno se suočavamo, od decembra prošle godine smo prijavili epidemiju morbila na teritoriji Beograda, još uvek se nisu stekli uslovi da tu epidemiju odjavimo, to je dokaz da virus cirkuliše na našem prostoru i da, s obzirom da pričamo o najzaraznijem virusu, koji će uvek naći sebi put, jer je to virus koji se prenosi respiratornim putem, znači on će naći put do osoba koje nemaju imunitet - kaže Begović Lazarević i dodaje: