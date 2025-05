Iguman Dimitrije je podsetio da su bratija i on preuzeli manastir u izuzetno teškom stanju, sa potpunim osećajem zapuštenosti, kako prostora, tako i odnosa prema ljudima.

Istakao je da broj vernika koji dolaze raste iz godine u godinu, ali da to nije lična zasluga monaha:

- Narod sa verom ponese deo odeće nekog bližnjeg ili svoju da prisloni na mošti svetitelja kako bi prizvao blagoslov Božiji. Brojanica ima svoju molitvenu upotrebu i samo kao takvu je treba razumeti i nositi. Nije ukras, niti se nosi na nogama, što sada neki rade, to je bogohuljenje.

- Ko me pita da li sam spreman? Neka me kritikuju. Ni jednog momenta nisam u kontekstu Tumana rekao "Ja sam bitan i zbog mene dođite." Svetitelji su bitni, zbog toga dođite u Tumane. Tuman da je ostao onakav kakvim smo ga zatekli, a da je prošla ovakva sila naroda, rekli bi: "Ko zna šta je uradio sa parama." Svaka cigla koja je ugrađena nosi nečije ime, prilog i žrtvu. Sve će te cigle u datom momentu da progovore svojim jezikom i svaka će pred Gospodom da posvedoči nečiju ljubav. Zato može da me kritikuje ko god hoće, ja sam čiste savesti. Čovek sam zemaljski, možda mi crkva da i neko drugo poslušanje, ali Tumane nikada nisam vezivao za sebe. Smatram da ja treba da budem vezan u službi te svetinje.