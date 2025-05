- Suprug i ja četiri godine nismo mogli da dobijemo dete. Imala sam dve vanmaterične trudnoće, izvađen mi je jajovod i rečeno mi je da imam samo 40% šansi da ostanem u drugom stanju, sa rokom od šest meseci. Kada smo došli do Tumana, osećala sam se potpuno drugačije, i to je bilo svega deset dana nakon operacije. Verovala sam da je to mesto posebno, da se molitva čula i da smo baš zbog toga dobili našu devojčicu.