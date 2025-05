- Noć za nama bila je izuzetno teška. Juče su se na dve lokacije u Beogradu čule sirene policijske. Došlo je do ubistva u Surčinu , Vojvođanskoj ulici, ubijen je migrant od strane njegovog cimera koji ga je više puta ubo nožem. Oni su živeli u kući sa tri ulaza, komšije iz susednih ulaza rekle su da ih nisu uopšte videli danima i da ne znaju šta se dešavalo između njih, ali to nije jedini zločin koji se dogodio u Beogradu. Naime u Humskoj ulici kod Partizanovog stadiona u Streljanu došao je momak od 28 godina , iznajmio pištolj i municiju, pucao, a u jednom trenutku je okrenuo pištolj ka sebi, opalio metak i ostao mrtav na licu mesta - rekao je Pavle i dodao:

- Što se tiče saobraćaja, trenutno nema gužve, nema izmena ni u saobraćajnim linijama. To je onako bitno da kažemo za svim našim gledocima što se tiče isključenja struje. Danas će bez struje biti Zvezdara, Palilula, Rakovica, Novi Beograd, Obrenovac, Mladenovac i Lazarevac. Spisak po ulicama imate na zvaničnom sajtu EPS-a, tu naravno svi građani mogu da se informišu i struje neće biti u periodu od 8.30 do 15.00. Isključenja vode za danas nema, a naravno apel kao i svakoga jutra i ovoga jutra ću ponoviti, Institut za transfuziju krvi poziva sve naše sugrađane da danas doniraju krv kako u samom institutu, tako i na Paliluli, tačnije u Borči, u Retali parku, u autobusu od 10 do 15 časova. Takođe i na Čukarici u Požaškoj ulici ispred Doma zdravlja u autobusu koji će biti postavljen u periodu od 9 do 14 časova.