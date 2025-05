Vremenom, kockanje više nije izbor - već navika, a zatim i opsesija

Sve više mladih već u ranom pubertetu, poseže za alkoholom, psihoaktivnim supstancama, pa čak i kockanjem. Stručnjaci ističu da ove rizične navike ne samo da ugrožavaju njihovo zdravlje i razvoj, već predstavljaju i rani korak ka ozbiljnim oblicima zavisnosti, od kojih oporavak često traje godinama.

U početku deluje bezazleno - simbolični iznosi, uzbuđenja i osećaj kontrole. Luka je prvi put sa 16 godina okušao sreću u kladionici, igrajući za "nešto sitno", uglavnom rulet i aparate. Vremenom, kockanje više nije bilo njegov izbor - već je postalo navika, a zatim i opsesija i nešto što mu je pružalo osećaj moći.

- Prvi put sam shvatio da kockanje postaje problem kada je to počelo da utiče na moj takoreći privatan život u smislu da utiče na moju vezu sa devojkom moj odnos sa drugim ljudima da osećam da nisam prisutan da razmišljam samo o kockanju, kada su počeli prvi dugovi veliki, kada je počelo to da me guši to je počelo kada sam imao nekih 16-17 godina. Motivisalo me da potražim pomoć zato što sam imao negde svest da ako nastavim tim putem da ću samo da nastavim da propadam da se neću iščupati jer prosto nema sreće u toj igri - rekao je Luka za Kurir, zavisnik od kocke.

Zavisnost od kockanja sve je prisutnija, posebno među mladima, koji često traže sreću tamo gde je nema. Stručnjaci ističu da je važno na vreme prepoznati problem i pružiti podršku, kroz razogovor, razumevanje i uključivanje porodice.

O ovoj temi su u emisiji "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji govorili Božidar Dragutinović, predsednik udruženja građana za borbu protiv narkomanije i ostalih vidova zavisnosti “Preobraženje" i Dragana Ivanović, psiholog.

Dragutinović ocenjuje koliko je ovom trenutku problem zavisnosti od kockanja prisutan u Srbiji i da li se može zapravo govoriti o nekoj vrsti epidemije kada je reč o ovoj vrsti zavisnosti.

- Što se tiče trenutno svih vrsta bolesti zavisnosti, po onome s čime se mi srećemo po pozivima i po ljudima koji dolaze da potraže pomoć kod nas u udruženju, kocka je trenutno na prvom mestu. Mislim da je davno prešla tu granicu epidemije. Trenutno kod nas u centru od nekih 20-ak momaka, mislim da je preko 60%, ako ne i 70%, onih koji imaju problema sa kockom. Neki imaju problema sa kockom, alkoholom i zloupotrebom psihoaktivnih supstanci, neki isključivo sa kockom i to su ljudi koji nisu u životu kafu popili.

Dodaje i koji je razglog za to da najmlađi zavisnik od kocke ima samo sedam godina:

- Zato što je dozvoljena online kocka, a to je livada bez ikakvih ograda, tu nema nikakve kontrole. Taj veliki broj kladionica isto takođe, to je sve davno mimo išlo kontrolu. Onda, način na koji se kladionice reklamiraju i osobe koje kladionice reklamiraju. Osobe koje reklamiraju su najčešće idoli i mladih i starih. Ja sam se zaprepastio kada sam video gospodina Radeta Šerbeđiju u toj priči, kada sam video gospodina Petra Božovića u toj priči. Mislim, to je već pre vas išlo sve granice. Imali smo ove mlade pevače, pevačice, glumce, ali ovi ljudi koji su ozbiljni. ne bi trebali da ulaze u tako nešto i da promovišu nešto što je loš sistem vrednosti. Ta kocka podrazumeva i loš sistem vrednosti, to jest i loš način života.

- Novac jeste jedan od razloga. Zatim porodica u kojoj osoba odrasta. Obično u porodici postoji osoba koja se kocka. Moram da kažem da je kocka oblik zavisnosti koji se najteže leči, najčešće ide u kombinaciji sa drugim oblicima zavisnosti i uvek postoji rizik nakon lečenja da će osoba ponovo da počne da se kocka i potrebna je neka vrsta kontrole od najbližih članova porodice. Kocka i novčani dugovi u koje se upada, u velikoj meri razaraju porodicu i utiču na samo društvo. Kockari su vrlo manipulativni, imaju nadprosečnu inteligenciju, jer moraju da smisle način kako će doći do novca - kaže Ivanovićeva i dodaje:

- Šta prvo rade? Kada su u pitanju deca, oni kradu od svojih roditelja i to nose kod određenih ljudi da bi dobili novac. Kasnije dolazi pozajmljivanje, zatim na kamatu, gde ti ljudi duguju određeni novac, tada čitava porodica trpi. Tada dolazite u situaciju da mora da se proda neka nekretnina ili auto, nakit. Kada problem izađe na površinu, tada dolazi i do potrebe da se obrate stručnom licu. Najbolje lečenje je u bolnici, hospitalizacija, da oni budu jednostavno izolovani. Često tu dolazi i do depresije i kada se radi psihoterapija sa takvim klijentima, uključuje se čitava porodica. Proces je dugotrajan, traje godinama.

