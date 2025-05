- Mi se danas susrećemo sa velikim brojem faktora rizika koji deluju na naš organizam. Istakla bih prvo klimatske faktore, ovih dana imamo velike vremenske promene, velike temperaturne razlike, od jutarnje najniže do najviše temperature. Sada imamo nepredviđene padavine, imamo i grmljavinu, munje koje deluju na naš organizam. Najviše ispaštaju kardiovaskularni bolesnici, pre svega hipertoničari, gde dolazi do velikih oscilacija krvnog pritiska . Imamo veliki broj ljudi koji imaju srčane tegobe, evo kod mene u ambulanti svakodnevno ponekog pošaljemo na kardiološko odeljenje - kaže Obradoivćeva i dodaje:

- Međutim, ugroženi su i asmatičari, imamo veliku vlagu u vazduhu, grmljavina itekako utiče na asmatičare. Međutim, imamo veliku grupu metereopata, to je nekih 30% ljudi koji pojačano reaguju na te vremenske promene. Zato što se kod njih luči hormon stresa, CTH u većim količinama, a hormon sreće, hormon zadovoljstva u manjim . Svi se osećamo jako umorno. Pre svega zato što nam je bila zima, drugačije smo se hranili, došlo je proleće, taj prolećni umor karakteriše nedostatak uglavnom D vitamina koji je vrlo bitan za razvoj i imunitet.

- Prvo svega, krvni pritisak koji ne možemo da regulišemo, zatim ako osetimo bol u grudima, stezanje, brzo zamaranje, to je zaista alarm gde treba hitno da nas prevezu do lekara. Normalno tu su razna gušenja, vrtoglavice, glavobolje koje su nesnosne, tako da su to sve simptomi gde trebamo da se javimo lekaru.