Turska – zemlja začina, peska i topline. Zemlja u kojoj sunce zalazi u moru boje meda, dok vetar šapuće priče sa istoka. A kada govorimo o letovalištima koja nude i dušu i udobnost, jedno ime polako, ali sigurno uzima svoje mesto na tronu – Bodrum . Taj grad ne spava, ali zato vi možete i to u raskošnom miru, tik uz more, u hotelu Lujo .

Smešten u mestu Mešelik, samo 20 kilometara od čuvenog centra Bodruma, a svega 15 minuta od aerodroma, Lujo Hotel je pravi mali svet za sebe. I to ne bilo kakav svet – već svet stvoren za one koji od odmora traže više.

Otvoren u maju 2018. godine, Lujo Hotel se prostire na zavidnih 110.000 m², poput luksuzne oaze u kojoj se spojila udobnost doma i hedonizam mora. Sobe? Ima ih, 24 različita tipa, raspoređene u 13 blokova, i ono što ih sve povezuje jeste pogled na more. Bilo da je direktan ili delimičan, more vam nikad nije daleko.

Ako vam miris slanog vazduha nije dovoljan, samo otvorite vrata svoje sobe i uskočite u bazen iz snova, swim up sobe sa direktnim pristupom vodi su san svakog putnika koji zna šta znači pravi odmor. A za one koji vole dodatnu dozu glamura, tu su sobe sa jacuzzi kadom na terasi, pogledom koji smiruje i dušu i živce.

Hrana u ovom hotelu nije samo hrana, to je festival ukusa. Luxury à la carte All Inclusive podrazumeva da možete birati između 9 restorana, od kojih su većina besplatni uz rezervaciju. Zamislite da večerate italijanski u "Sorriso", sutradan probate tajlandske note u "Shibori", a prekosutra se opustite u „Secret“ uz zalazak sunca i čašu vina, sve to na jednom mestu.