- Lučka kapetanija je nadležna da izda naredbe i upozorenja, a ovo saopštenje se odnosi na plovidbu u nultom sektoru, odnosno od ušća reke Save pa do Sajma, odnosno trećeg kilometra reke Save, a zabranjeno je od 6 ujutru do osam časova uveče. To je urađeno jer se uklanjaju segmenti starog mosta, pa zbog bezbednosti kako ne bi došlo o talasa je zabranjeno - kaže Zdravković.