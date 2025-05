Slušaj vest

„Od samog početka sam bio snažan i jak, nisam se predavao, želeo sam ponovo da uđem u ring i pobedim i tako motivišem i drugu decu da ništa ne sme da ih zaustavi na putu ka uspehu“, reči su trinaestogodišnjeg Konstantina Došljaka, mladog boksera kojem je 3. januara eksplodirala petarda u ruci ostavivši ga bez delova prstiju.

Samo pet meseci nakon toga, Konstantin se u devetom kolu bokserske lige vratio u ring i svog protivnika pobedio prekidom u drugoj rundi.

Iako mu leva ruka još nije zalečena, Konstantin je istakao da mu je boks bio najveća motivacija tokom terapija i procesa oporavka koji nimalo nije bio lak.

KOnstantin u studiju Kurir televizije nedugo nakon povrede Foto: Printscreen/Pink

- Želeo sam da iz ove situacije izađem kao pobednik, da budem heroj koji će motivisati drugu decu sa sličnim problemom. Moja najveća želja je bila da se vratim u ring. Kada se to dogodilo, želeo sam da i pobedim, a to sam i ostvario. Ništa nije moglo da me spreči da budem dobar i da nastavim gde sam stao pre povrede, iako me očekuje još terapija - rekao je mladi Konstantin, koji je mesec dana nakon povrede morao da nosi šipku u srednjem prstu.

Konstantinova povređena ruka Foto: Printscreen/Pink

Kako je objasnio, bol koji je osetio kada su mu lekari izvadili šipku ne može da se meri ni sa jednim udarcem koji je primio u bokserskom ringu.

- Kada boksujem, ne osećam bol jer mi je ruka bandažirana i prsti su stegniti. Počeo sam da idem na terapije meseca dana nakon povrede jer mi je do tada ruka bila zavijena. Iako je taj proces bio zahtevan i pun izazova, terapije mi nisu teško pale, ali ne mogu da zaboravim trenutak kada sam morao da izvadim šipku iz prsta. Sećam se da sam legao na krevet, doktori su mi odvili gazu, uzeli su klješta kojim je trebalo da izvuku šipku. Taj trenutak je bio užasan jer su celu tu intervenciju radili na živo. Očekuje me još terapija, treba još da vežbam mali prst kako bih mogao da stegnem levu ruku u pesnicu, ali nadam se da će sve to biti dobro - rekao je ovaj hrabri dečak, kojeg 31. maja očekuje još jedan turnir u Valjevu.

Konstantin se vratio u ring Foto: Promo

Sport ga motiviše, roditelji mu pružaju najveću podršku u procesu oporavaka, a njegov otac, Zlatko Došljak, koji mu je ujedno i trener, kaže da ga je iznenadila Konstantinova volja da prevaziđe sve prepreke.

- Kada je trebalo da mu amputiraju delove prstiju, prvo što je pitao doktore bilo je da li će moći da boksuje jer mu je to bilo najvažnije. Gledao sam ga tokom terapija kako stoički podnosi bol, njegovo držanje me je motivisalo i da se ja podignem i ne klonem duhom. Želeo sam i da mu doniram prste, ali je Konstantin to odbio. Sve što je želeo je da se polako vrati treninzima, lekari su mu rekli da se ne forsira, ali njegova volja je jaka da nastavi tamo gde je stao – rekao je Zlatko Došljak, nekadašnji reprezentativac i prvak Srbije u boksu.

Važni saveti od oca, ujedno i trenera Foto: Promo

Konstantiu Došljaku početkom jauara lekari su morali da amputiraju deo malog i domalog prsta jer mu je eksplodirala petarda u ruci koju mu je dao komšija.

- Mi smo dali izjavu u policiji, kao i komšija koji je odmah nakon incidenta priveden. Sada je na redu tužilaštvo koje treba da uradi svoj deo posla, a mi smo angažovali advokata – rekao je Došljak senior.

