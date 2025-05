- Ideja je potekla iz doktorskog rada, tema moje disertacije Kriza braka i partnerskih odnosa pod uticajem digitalne komunikacije. To je trenutno jako aktuelno, pa je platforma nastala kao deo mojih istraživanja. Javljaju nam se različiti slučajevi, prijavljuju nedolična ponašanja svojih bivših partnera, to su različite vrste ponašanja. Žrtve prijavljuju, a mi priču objavljujemo na društvenim mrežama, a počinioce obeležavaju haštagom sa njihovim inicijalima i godinom rođenja, da bismo zaštitili naredne žrtve. Nije reč o završenim slučajevima koji su osuđen, već je reč o prijavama, pa ih mi ne targetiramo, ali ih obeležimo tim inicijalima i godinom rođenja. Poslednja devojka koja se javila jeste zbog toga što joj je dečko ukrao 3.000 evra iz fioke, a živeli su zajedno, to je banalan primer, postoje mnogo teži primer. Svakako, ovu priču je komentarisalo makar pet devojaka koje su rekle da znaju o kome je reč i da su imale slično iskustvo.

- Takvih tipova ličnosti ima sve više, upravo tih narcisa i manipulatora, a najveći deo ovih o kojima smo sada pričali jesu ljudi koji su oštećeni u emotivnoj sferi, a to su narcisi i manipulatori. Najveći deo našeg života se preselio na društvene mreže, tu se dešava puno upoznavanja, prevara u braku i tako dalje. Vrlo je važno o tome govoriti jer se o toj temi nije razgovaralo, pa je to bio pogodan teren za manipulatore. Kada žrtve nisu edukovane, vrlo lako upadnu u taj vir. Vrlo je interesantno da su žrtve vrlo obrazovane i kvalitetne žene. Manipulatori su vrlo vešti i oni svoje žrtve sprovedu kroz tri faze narcisoidnog zlostavljanja. Prva je faza bombardovanja ljubavlju, u toj fazi su idealni, prave od žrtve princeze i to je udica gde se te dame upecaju, a te dame nisu imale iskustva sa takvim muškarcima i neprepoznaju manipulaciju. Dame ne bi trebalo da očajavaju jer je zaista nemoguće u toj prvoj fazi prepoznati naznake manipulacije. Svakako, tamo gde to mogu da prepozunaju jeste druga faza, odnosno kada se žrtva za njih emotivno veže. Tada zlostavljač misli da ima žrtvu u svojim rukama i krene da pokazuje svoje pravo lice. Treća faza je uglavnom napuštanje žrtve, odnosno pronalaženje nove žrtve.