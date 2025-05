Predstavljen je i program "321 Srbija" za predstojeći period, a novina je to što će ceo tim biti posvećen promociji Srbije u zemljama koje su do sada potvrdile učešće na međunarodnoj izložbi EXPO 2027 .

- Naši timovi će u najkraćem mogućem roku stupiti u kontakt sa turističkim organizacijama i udruženjima koja se bave promotivnim delatnostima u zemljama učesnicama izložbe "EXPO 2027", te ćemo ih na sve moguće načine animirati da tokom trajanja izložbe, od 15. maja do 15. avgusta 2027. pored Beograda, koji će u tom periodu biti centar sveta, obiđu celu Srbiju, od Loznice do Negotina i od Subotice do Vranja. Da ih upoznamo sa našim običajima, specijalitetima, da im pokažemo lepote naše zemlje i da osete srpsko gostoprimstvo, jer jedino to je garant da će se ponovo vratiti, dovesti svoje porodice i prijatelje - rekla je u beogradskoj Gredi direktorka sektora za komunikacije "321 Srbija" Višnja Živković.