Najnovije hitno upozorenje RHMZ

- U naredna dva do tri sata na području južnog Banata jaka konvektivna oblačnost uslovljavaće intenzivne pljuskove sa grmljavinom, gradom i jakim i olujnim vetrom - upozorili su.

RHMZ upalio sistem hitnih SMS informacija

Grmi i pljušti u Beogradu

Beograd je zahvatilo snažno nevreme. Kako se može videti, dan u glavnom gradu kroz par minuta pretvorio se u noć, a nakon jače grmljavine krenula došlo je do prave provale oblaka.

Nevreme stiglo u Beograd i druge gradove u Srbiji

Ranije hitno upozorenje RHMZ

Ristić: Počelo je

Specijalno upozorenje za Beograd

Upozorenja sat do dva pre nepogoda

Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 17 na severozapadu do 26 na jugoistoku zemlje.

Kako je objavio RHMZ za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Popaljeni meteoalarmi

Već sutra na žuti meteoalarm izdat je za jugoistok i istok zemlje, i Kosovo i Metohiju

Vreme za vikend

Za vikend osetno svežije. Na jugu i istoku Srbije, i to posebno u nedelju, očekuju se obilnije padavine, od 40 do 80 mm za 48 sati.

Kako je stranica Hailz Srbija izvestila na svom Instagram profilu, intenzivni olujni talas popodne će preći od zapada ka severoistoku i istoku, i to preko:

- Oluje organizovane u liniju će duž ovog područja proizvoditi udare vetra do 30 m/s, a najjače superćelije grad do 5 centimetara u prečniku. Mnogo vlage i nestabilna atmosfera uz zemlju omogućava i prolazna tornada iz najjačih mezociklona ovih superćelija preko ovog područja, a same oluje imaće izraženu strukturu i produkovaće veliku količinu padavina - objasnili su.