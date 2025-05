Ovaj virus izaziva čitav niz tegoba koje lako dovode do kolabiranja organizma, a najozbiljnija komplikacija koji može da izazove je dehidracija koja je uvek praćena i sa poremećajem elektrolita, upozoravaju lekari.

- U roku od mesec dana dva u dva navrata sam imala simptome stomačnog virusa. Počinju naglo i to obično u kasnim večernjim satima uz povraćanje i dijareju, a onda dolazi i groznica i povišena temperatura do 38. Prvog puta je prošlo za tri dana, a drugog za dva. Ovako jake simptome do sada nisam osetila, a lekari kažu da kada se preleži ne znači da je organizam stekao imunitet i da infekcija neće da se vrati - kaže za Kurir A. Đ. (29).