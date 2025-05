- Razlog za to je relativno jednostavan, zato što je to područje gde se najviše i oseća taj uticaj afričke ploče. Ovo je jedno od dva, ili čak jedino područje u Evropi gde se vrši i dalje aktivna subdukcija, odnosno gde se područje Afrike provlači ispod ovog područja - napomenula je Mladenovićeva.

Formiranje cunamija moguće, ali...

- Da, moguće je. Mada, naravno, ako se već nije desio sad ni ne možemo da ga očekujemo, jer se dešava neposredno nakon zemljotresa. Ali jeste moguće, pogotovo kada se takva geotektonska sredina nalazi tu gde se podvlači jedna ploča pod drugu, to je idealno za formiranje cunamija jer voda može da se povuče daleko od obale zato što imamo jednu ploču koja ponire - pojašnjava seizmološkinja.

Ona dodaje i da taj cunami nikada ne bi mogao da bude visine kakav se recimo formira na Pacifiku, i to zbog velikog broja ostrva koja bi praktično "ugušila" taj talas.

- Ja mislim da nijedan geolog ne bi pogrešio kada bi rekao da u Grčkoj može da se dogodi bukvalno svakog dana zemljotres magnitude oko 5 stepeni, zato što to stvarno jeste seizmično područje. Mi se svi naravno nadamo da ćemo doći jednom do toga da možemo tako da predvidimo zemljotres, ali ne znam da li on ima neke podatke možda u nekom području gde je bilo pojačana ta manja seizmička aktivnost, gde su se prethodni udari događali...- navodi seizmološkinja.