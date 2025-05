Srbija možda nema more ali ima druge turističke potencijale koje turisti rado biraju

Kada govorimo o letovanju i godišnjem odmoru, prva asocijacija su nam strane egzotične destinacije. Međutim, za one koji žele da provedu odmor u Srbiji, ovo su ključna turistička mesta.

- Kad govorimo o domaćim destinacijama, to su svakako veliki gradovi> Beograd, Novi Sad, Niš, Kraljevo. Imamo, naravno i stranaca i na drugim destinacijama, ali ovo je ono što je najvažnije i nekako najinteresantnije. Kad govorimo o domaćim gostima, malo je drugačije. Imamo tu migraciju stanovništva između gradova godinama unazad, ali uglavnom je to vezano za praznike, dakle da li je Uskrs, Nova godina, Prvi maj i tako dalje, ali kad govorimo o sezoni, onda su to svakako ove porodične planine, pre svega tu mislim na Zlatibor, na Kopaonik, na Divčibare, Rudnik, Zlatar, Taru, dakle to je u prvom planu za ljude sa decom - Aleksandar Seničić, Nacionalna asocijacija turističkih agencija i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Kao i naše banje koje su poslednjih godina sve atraktivnije, pre svega Vrnjačka banja, Soko banja, Prolom banja, Košumlijska banja, Banja Vrdnik, Banja Junaković. Imamo jako veliki izbor banja i sve veći broj zaista jako kvalitetnog smeštaja kako u privatnom vlasništvu, tako i u hotelima. Kad je o vaučerima reč, ove godine smo malo zakasnili iz nekih razloga. Verovatno je ova društveno-politička situacija takva da su vaučeri podeljeni nešto kasnije nego što se to očekivalo. Ranijih godine je to bilo već u januaru ili februaru meseca, a ove godine tek u aprilu. Ali u svakom slučaju 30.000 vaučera je podeljeno, to će svakako doprineti većem popunjenosti kapaciteta, pre svega u banjama, dakle to su destinacije u kojima se najviše troši, ali svakako će biti ljudi koji koriste vaučere na ovim ostalim mestima -

Iako najveća turistička žarišta predstavljaju Beograd, Niš i Novi Sad, praćeni Kopaonikom i Zlatiborom, građani sve češće odmor pronalaze u banjama:

- Neki smatraju da u životu treba provesti se, proputovati, potrošiti ogromne pare, da je to neki smisao života, drugi opet rešavanje nekih egzistencijalnih problema i to je bilo uvek tako i biće. Zapadna Evropa, pogotovo Nemačka, tu su bile popularne banje i tako je bilo prestižno, ali vidite, to se kod nas shvata samo u slučaju bolesti

Foto: Kurir Televizija

Zahvaljujući raznolikom biodiverzitetu i kulturi, Srbija nudi brojne turističke pogodnosti, od Subotice na severu do Vranja na krajnjem jugu.

Reporterka Kurir televizije je objasnila koje su najtraženije atrakcije, koje turisti vole da posećuju u Nišu.

- Grad Niš je grad meraka. Iz tog razloga smatram da bi svi trebalo da posete naš grad, a Niš je i prosto čuvar kulturno-istorijskog nasleđa. Mi imamo veliki broj spomenika koji oslikavaju našu istoriju, a ovde se nalazi i tvrđava koja je negde simbol našeg grada, ali i spomenik caru Konstantinu. Preporučujem svim turistima da posete i spomen-parka na Čegru, ali i Ćelekulu, ukoliko su u prilici da posete i Nišku banju koja je na samo 10 km od Niša i tu će imati priliku da odmore uživaju u prirodnim lepotama - kaže Emilija i dodaje:

- Pomenula bih i arheološko nalazište Medijana gde prosto mogu da vide i značajna obeležja istorije. U Niškoj tvrđavi mogu posetiti i paviljon i salon 77 gde se često mogu videti izložbe velikih domaćih, ali i stranih slikara i umetnika. Ono što jeste specifično za naš grad jeste da se nalazi na samoj reci Nišavi i u lepim letnim danima, to je mesto gde se okupljaju mladi i verujem da je to lep prizor i za sve naše turiste.

Naša ekipa posetila je etno selo Stanišići koje se nalazi na samom izlazu iz Bjeljine u Republici Srpskoj u pravcu ka Pavlovića mostu. Ovde zaista možete da se uverite kako je nekad život izgledao krajem 19. i početkom 20. veka, kako su živeli naši predci i zaista bićete emotivni kada vidite sve ove motive. Ovde možete videti kuće kako su oni živeli, neke upotrebne predmete, da saznate i kako je funkcionisao tada mlin i kako je funkcionisala jedna mlekara.

1/4 Vidi galeriju Etno selo Stanišići Foto: Kurir Televizija

Takođe možete da se provozate po celom ovom kompleksu i vozićem koji redovno vozi turiste kroz sve ove interesantne znamenitosti etno sela. Ovde možete da saznate još i to kako su se pravile nekada kuće, imate i drvene varijante i one neke kamene objekte. Arhitektura je zaista interesantna i na svakog ostavlja veoma snažan utisak i svi se uvek vraćaju etno selu u Stanišićima.

Ekipa Kurir televizije je posetila i Novi pazar, grad gde iz godine u godinu sve više ljudi dolazi da se uveri u sve ono o čemu mi godinama pričamo. To je ta kvalitetna gastronomija, kulturno-istorijski program kojim se malo koji grad može pohvaliti.

Direktor Regionalne turističke organizacije Sadžaka ispričao je za Kurir zbog čega sve veći broj ljudi dolazi u Novi pazar.

Foto: Kurir Televizija

- Mi imamo šta da ponudimo, mi smo muzej na otvorenom i grad mladih., Sva ta poznanstva i gostoprimstvo i kulturno-istorijsko nasleđe, sve manifestacije koje se ovde održavaju i ona toplina koju svaki turista oseti, on se uvek ponovo vrati. Želja mi je da ta tendencija raste. Sve više ima ugostiteljskih objekata i sve više onih sadržaja koji će duže da zadrže turiste, ne samo da budu u prolazu kao što je to bilo pre nekih desetak godina, gde su turisti prolazili kroz Novi Pazar, obiđu kulturno-historijske spomenike i odu, a sada imaju gde i da prenoće i da se animiraju sa različitim programima i sadržajima jer je grad stvarno uređen - kaže Elvir Bogućanin, direktor turističke organizacije Sandžaka.

