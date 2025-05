I poslednjih nekoliko godina domaći turisti odlučuju se i za dalje destinacije poput Tajlanda i Ujedinjenih Arabskih Emirata, ali akcenat još uvek ostaje na dobro poznatim destinacijama.

Gde otići na letnji odmor je velika dilema građana tokom letnjeg perioda, jer svi žele da pronađu idealnu kombinaciju odmora, prirodnih lepota, sadržaja i pristupačnih cena.

Dok mnogi razmatraju odlazak na more, sve više ljudi bira i domaće destinacije koje nude bogat turistički sadržaj, autentičnu hranu, gostoprimstvo i priliku za pravi predah bez dugih putovanja. Ovo su neke od destinacija koje Srbi najradije posećuju iz godine u godinu.

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije" govorili Dušan Atanasov, "Big Blue agencija" i Milan Vasić "Plana Tours".

- Mi već od oktobra meseca izbacujemo cene za Grčku i ostale destinacije, već od oktobra kreće taj raniji buking, jer to je i nešto najbolje. Putnici tada mogu da biraju i destinaciju i dobijate i popust. Sada su redovne cene uglavnom na većini destinacija, očekujemo dobru sezonu. Porodice uglavnom biraju Tursku, a najpopularnija destinacija je svakako Grčka, nakon nje i Egipat i Kipar. U grčkoj su najpopularniji apartmanski smeštaji, a što se tiče hotelskih, uglavnom ih bukiraju ranije, kako bi cena bila pristupačnija. U Turskoj ima mnogo hotela koji nude odličan smeštaj za decu - kaže Vasić.

Atanasov naglašava da su cene pristupačnije a smeštaji vrlo luksuzniji nego prethodnih godina.

- Postoje različite vrste klijenata, imamo neke koji se odlučuju za apartmanski smeštaj jer vole samostalnost, ne vole gužvu. A postoje i drugi koji imaju određeni budžet a opet žele na more. Srećan sam što naš narod voli da putuje, ranije je Grčka bila ekskluzivna, ali Crna gora sad nudi odličlan smeštaj i video sam neke stvari koje nisam video prethodnih godina. Mi smo navikli da svi idu u Tursku, jer ona sama po sebi pruža odlične ponude i jeftine cene. Imamo Antalijsku i Egejsku regiju, ljudi koriste usluge dva mora - Egejskog i Sredozemnog. Ako se odlučite 1. juna da odete u Tursku, vas dvoje ćete platiti 1160 evra za all enclusive, to svako može priuštiti - rekao je Atanasov.

Vladimir Vlaho, predsednik turističke organizacije "Sabra" u razgovoru za Kurir, otkrio je zbog čega se naš narod vraća na dobro poznate destinacije.

- Poznato je da je Grčka najposećenija, naravno, međutim slede i ostale zemlje kao što su Turska, Egipat, Tunis, Crna Gora, naravno, tako da to je tradicionalno već godinama upravo to. Za Grčku možemo reći da smo pre svega bliski kao narod, s druge strane prelepo more i sve ostalo - kaže Vlaho i dodaje:

- Do Grčke možete stići na najeftiniji način, a možda i boraviti najeftinije jer možete otići kolima do Grčke i samim tim rešavate jedan deo finansija ako ništa drugo. Tunis je Afrika kao i Egipat i naši ljudi vole toplo more, vole toplo sunce, tako da je naravno razlog upravo to jer su plaže prelepe, hrana je odlična, hoteli nisu skupi, naravno uvek imate skupi i jeftini, ali su vrlo prihvatljivi za budžet naših putnika.

Crna Gora kao susedna zemlja sa morem i nešto jeftinijim smeštajem godinama je bila među popularnijim destinacijama, što se iz godine u godinu dosta menjalo:

- Uvek popularna, atraktivna i naši putnici je jako vole, ali je Crna Gora ograničena kapacitetima jer nema tako velike kapacitete za letovanje kao što ima Grčka, na primer. I to je možda jedan od osnovnih razloga. Ipak bi podvukao i da Grčka ima različitu ponudu obale, plaža, ostrava i svega ostalog - zaključio je Vlaho.

