Novo pogoršanje vremena čeka nas u četvrtak, a posle toga porast temperatura i početak klimatskog leta

Iako hladan i kišan maj, sa oblacima i snegom, pre stvara najavu nailaska zime umesto leta, oni koji se bave meteorologijom končno imaju lepe, toplije vesti. Mada novo pogoršanje vremena najavljuju za četvrtak, ističu da pravo otopljenje stiže posle 2. juna.

Ivan Ristić kaže za Kurir da će prvog dana ove nedelje jutro biti hladno uz temperature od 5 do 12 stepeni, a da se preko dana očekuje smena sunca i oblaka.

Foto: Jakov Milošević

- Maksimalne temperature će se kretati od 19 do 23 stepena. I na jugu i jugoistoku zemlje se očekuje lepše vreme, ali i dalje će biti sveže za ovaj period godine. U utorak i sredu biće toplije uz manji porast temperature koje više liče na majske i kreću se od 21 do 26 stepeni, dok će jutarnje biti od sedam do 12 stepeni - navodi Ristić i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Međutim, novo pogoršanje vremena čeka nas od četvrtka, oblaci će doneti kišu u popodnevnim satima, ima uslova za grmljavinu, ali modeli još uvek ne najavljuju nepogode. Svakako pratićemo razvoj situacije, možda dođe do pojave grada.

Prema njegovoj najavi u četvrtak se očekuje od 17 do 23 stepena.

- U petak će biti slično vreme, a za vikend postepeno dolazi lepše vreme i stabilizacija temperature. Jutarnje će biti od 10 do 14. Biće oblaka sve do ponedeljka 2. juna kada se očekuje osetniji porast temperature, pa ćemo od 3. imati letnje temperature od 26 do 30 stepeni.

Foto: Zorana Jevtić

- Iz zimskih jakni idemo u kratke rukave. To je velika promena, lokalno i do 15 stepeni Celzijusovih i još više ćemo je osetiti jer je maj bio hladan - zaključuje Ristić i podseća da 1. juna počinje klimatološko leto pa će ovaj nagli skok temperature odstupati od uobičajenih koje se kreću od 23 do 27 stepeni.