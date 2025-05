Gosti emisije "Puls Srbije" su sumitali Titovu ličnost – od njegovih političkih i ratnih poteza, preko navodnog članstva u masoneriji, pa sve do posledica koje je njegova vladavina ostavila na srpski narod

Tema jugoslovenskog nasleđa, uloge Josipa Broza Tita i političkih odluka koje su oblikovale sudbinu srpskog naroda i države i dalje izaziva snažne reakcije i različita tumačenja. Gosti emisije "Puls Srbije" su sumitali Titovu ličnost – od njegovih političkih i ratnih poteza, preko navodnog članstva u masoneriji, pa sve do posledica koje je njegova vladavina ostavila na srpski narod, identitet i poziciju unutar jugoslovenske federacije.

Na društvenim mrežama se pojavio i video snimak gde je urađena anketa nad omladinom. Više od 10- oro dece koja su upitana, nisu znala ko je bio Josif Broz i šta predstavlja skraćenica "SFRJ".

Gosti koji su u emisiji "Puls Srbije" razgovarali na ovu temu bili su Vojislav Šešelj, iz Srpske Rradikalne Stranke, Ljuban Karan, bivši pripasnik KOS-a, prof. dr Branko Nadoveza, istoričar i Nebojša Kuzmanović direktor Arhiva Vojvodine.

Foto: Kurir Televizija

- Tito je ubio 200.000 Srba, daleko više nego Hitler, bio je najgori diktator, a uz to nije bio ni Srbin. Poništio je sve rezultate oslobodilačkih srpskih naroda Jugoslavije. Tito je veći broj ljudi streljao nego što je primio u partizanske redove. Tito je bio austrougarski vojnik u Prvom svetskom ratu u 369. hrvatskoj domobranskoj pukovniji, koja je najviše zločina počinila na teritoriji Srbije. Tada je zaslužio i austrougarsko pomilovanje koje mu nije uručeno jer je bio ranjen na istočnom frontu pa je pao u ropstvo - kaže Šešelj i dodaje:

- Kad je postao komunista, učestvovao je u tim ustaškim borbama, probijao se uvek najnečasnijim metodama i nijedan jugoslovenski komunista nije streljan u tim čistkama, a da mu prethodno Tito nije napisao negativnu karakteristiku. Bio je oficir NKVD-a u Španskom građanskom ratu, to je krio u svojoj biografiji. Kad je počeo Drugi svetski rat, onda je on prijavio Nemcima Mustafu Golubića, on je bio general NKVD-a, veliki junak iz Prvog svetskog rata, doduše je i podržavao zaveru Dragutina Apisa. Tito ga je pokazao Nemcima, a oni su ga streljali. Kriv je za izazivanje građanskog rata u Srbiji, hteo je da prevari Dražu Mihailovića, on je bio naivan i smatrao je da je reč o ruskom generalu.

Foto: Kurir Televizija

Iako Titovo moguće članstvo u masonskim ložama nikada zvanično nije potvrđeno, mnogi veruju da je još pre Drugog svetskog rata bio deo tog kruga.

- Mislim da je Tito bio u masonima, u nekoj loži, ali mislim da im se pridaje previše pažnje. I sam sam bio fasciniran u mlađim godinama da istražujem nešto što nije previše poznato. U Srbiji se sve to svede na interesna udruženja i kada se skupi 100.000 evra u kasi, onda blagajnik pobedi sa parama. U Srbiji već imamo desetine masonskih loža. Titovo članstvo u masonima je sigurno bilo još predratno, jer su socijalističke i komunističke ekipe bile opčinjene idejama slobode, jednakosti i pravde. Nije čudo da je to spojeno. Tu se jedna priča ne uklapa – katolička crkva izuzetno mrzi masone i njihove organizacije jer su bile ključne u rušenju crkve. To je bilo ubistvo francuskog kralja - rekao je Kuzmanović.

Foto: Kurir Televizija

Nadoveza objašnjava da nakon 1918. godine, formiranje Velike Srbije postalo je nemoguće zbog odluka donetih u Versaju, a koncept zajedničke države nametnut je kao jedina opcija.

- Ta ideja Jugoslavije je velika ideja, ali posle 1918. se nije mogla stvoriti Velika Srbija – tako je Versaj odlučio i tih četrnaest tačaka Vudroa Vilsona je odbačeno, i bilo je: Jugoslavija ili Srbija. Ali sad, šta bi bilo – da je bilo? I ta ideja se ostvarila kao Kraljevina Jugoslavija i katastrofalan potencijal Vidovdanskog ustava, što nisu razgraničeni Srbi, Hrvati, Slovenci. Možda bi moglo funkcionisati. Čak i Narodna radikalna stranka nije izmenila program, nego je Jugoslaviju smatrala ujedinjenjem Srpstva, zvanično. Maltene Velikom Srbijom. Napravljene su greške Vidovdanskim ustavom i svrgavanjem s vlasti Milana Stojadinovića, koji je mogao obezbediti privredni razvoj srpskog dela i neutralnost Jugoslavije, znači – da bi se izbegla katastrofa Drugog svetskog rata - kaže Nadoveza i dodaje:

- Onda, komunisti su došli spletom okolnosti. Postavljanje nacionalnog pitanja od strane srpskih i jugoslovenskih komunista bilo je po Srbe katastrofalno. Posebno posle Zagrebačke konferencije 1940. godine u oktobru. I oni spletom okolnosti dolaze na vlast, ne nužno. Tito je vešto iskoristio Sovjetski savez s sporazumom u krajevima da dođu u Jugoslaviju i bore se za oslobođenje, iako to nije bio plan zvanično. Čak ni Ante Pavelić nije govorio da Srbiji treba oduzeti Kosovo i Južnu Srbiju. Barem se nije tako eksponirao, a Tito je to radio i spletom okolnosti doživeli smo ovo što smo doživeli.

Foto: Kurir Televizija

Karan tvrdi da psotoje mnogo veća zla koja su uticala na stvaranje savremene države.

- Ideja Jugoslavije nije Titova ideja, već ideja našeg kralja Aleksandra, koja se smatra za najveću grešku u istoriji srpskog naroda, jer je to odmah iznedrilo ustaški pokret koji je trajao 100 godina i pokazao neverovatnu žilavost opstanka u emigraciji i oni su za vreme dve države, koje su dobili na poklon od zapadnih sila, prvo od Nemačke i Italije a onda i od zapadnih sila koje su i danas aktuelne. Uspeli su da pobiju preko milion Srba, mi možemo pripisivati greške Titu. Ali ako je on jedina greška bio, rešili smo ga se, on više nije živ. Bojim se da je veće zlo ovo o kom pričam, oni su ubili milion i proterali milion i idalje su živi i funkcionišu jer ih održavaju zapadne velike sile - kaže Karan.

